Intanto, stando all’agenzia di stampa italiana ANSA, la spiaggia di Jesolo ha già dato il via alla stagione balneare con i primi ospiti stranieri, una coppia di turisti tedeschi, arrivati dalla Baviera.

Sono alloggiati all’hotel Cavalieri, conosciuto come «l’hotel dei tedeschi», perché tradizionalmente frequentato dalla comunità germanica. I coniugi, rilassati sul bordo piscina dell’albergo, aperitivo sul tavolo, hanno spiegato di essere arrivati sul litorale italiano senza nessun problema per quanto riguarda le misure anti-Covid. Alla frontiera, hanno spiegato, è stato chiesto loro dove si recavano in Italia, e nulla più.