La Lombardia torna gialla da lunedì 26 aprile. Lo conferma il presidente della Regione di confine Attilio Fontana, che su Facebook scrive: «È ufficiale, da lunedì la Lombardia è in fascia gialla. Me lo ha appena comunicato il ministro della Salute Roberto Speranza. Conferma che aspettavamo visto che i dati, grazie all’impegno di tutti, sono in miglioramento da giorni. Sono convinto che sapremo non disperdere questa opportunità». Gran parte dell’Italia torna a tingersi di giallo, con l’eccezione di Regioni: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta diventano arancioni. La Sardegna è l’unica regione rossa. Le nuove ordinanze verranno firmate in giornata dal ministro della Salute Roberto Speranza.