La Corte ha confermato senza se e senza ma le gravissime responsabilità di Ratko Mladic a Srebrenica, dove sono stati massacrati ottomila musulmani.

«Questa sentenza era l’unica possibile, non ho avuto il minimo dubbio dubbio al riguardo. Avevo già letto il dispositivo di primo grado a carico di Mladic. So quali sono le prove che lo inchiodano, una riconferma di una reclusione a vita era nell’aria. E non solo per il genocidio di Srebrenica, ma anche per diversi altri capi d’accusa che erano già contenuti nel nostro atto d’accusa di allora. Ci sono voluti anni e anni per arrestarlo, altri per condannarlo, finalmente siamo giunti alla fine della sua vicenda. Mladic, con ogni probabilità, non uscirà più dal carcere (se i giudici lo decidono, ndr.). Il che per le migliaia di vittime di quest’uomo...