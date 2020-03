«Nel breve termine - ha detto - il 9 marzo cancelleremo un certo numero di voli per queste destinazioni. I passeggeri saranno informati con sms e email e potranno scegliere tra rimborso o riprogrammazione del volo. Ci aspettiamo una riduzione dei voli fino al 3 aprile e forniremo aggiornamenti sui nostri voli al momento opportuno».

Intanto Air Malta, la compagnia di bandiera maltese, ha deciso la sospensione di tutti i voli da e per Milano. La decisione è stata resa nota poche ore dopo che il primo ministro, Robert Abela, ufficialmente si è battuto per mantenere un’ apparente normalità dichiarando che il governo non avrebbe imposto blocchi