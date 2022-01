L’offerta di EasyJetQ4 per il 2022 è «vicina ai livelli del 2019» e la domanda per l’estate si preannuncia «forte, con il Regno Unito e le rotte turistiche che andranno particolarmente bene». Lo afferma l’amministratore delegato Johan Lundgren, che si dice «fiducioso che EasyJet continuerà a conquistare nuovi clienti». Il Gruppo potrà contare su «ulteriori opportunità che, affiancate alla nuova offerta di servizi ancillari, garantiranno un ritorno forte e sostenibile per gli azionisti».