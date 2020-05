EasyJet riprende a volare in Italia a partire dal prossimo 15 giugno. Lo annuncia il responsabile della compagnia per l’Italia, Lorenzo Lagorio, spiegando che i primi voli collegheranno tra di loro gli aeroporti italiani di Milano, Palermo, Catania, Bari, Lamezia Terme, Napoli, Olbia e Cagliari. A questi si aggiunge il collegamento internazionale tra Brindisi e Ginevra.

«Siamo molto contenti di poter tornare a volare in Italia anche se inizialmente con un numero ridotto di collegamenti», afferma Lagorio in un comunicato, sottolineando che «il trasporto aereo è un servizio fondamentale e svolgerà un ruolo cruciale nella ripresa dell’economia del Paese».

EasyJet si aspetta di «aumentare progressivamente le rotte man mano che si allenteranno le restrizioni agli spostamenti tra le diverse regioni e all’estero, e in linea con l’andamento della domanda da parte dei clienti».

Durante la chiusura gli aeromobili sono stati mantenuti in modo da «essere pronti a ripartire non appena fosse stato possibile». Inoltre dallo scorso 6 maggio è tornato operativo anche il training centre di Malpensa, dove i piloti hanno ripreso le attività di addestramento.

Per volare sono state adottate «nuove procedure, tra queste l’obbligo di mascherine, la pulizia e sanificazione all’interno degli aeroplani». «Abbiamo sospeso vendite di alimenti e altri prodotti a bordo e abbiamo lavorato in contatto con le autorità internazionali tra cui Easa (Agenzia europea per la sicurezza del trasporto aereo, ndr), che ha emanato apposite linee guida».