La Costa d’Avorio registra ufficialmente il suo primo caso di contagio da Ebola, il virus africano altamente contagioso che produce una letale febbre emorragica e che è rispuntato in diversi devastanti focolai negli ultimi anni.

Lo annuncia in tv di stato il ministro della Salute di Abidjan, Pierre N’Gou Dembache, citando la conferma degli esperti dell’Istituto Pasteur. La persona contagiata è una donna di 18 anni della Guinea.

L’emergere di un caso di Ebola in Costa d’Avorio, è giudicata «estremamente preoccupante» dall’Organizzazione mondiale della Sanità, che pure, insieme alle autorità sanitarie locali, ha invitato alla calma, ricordando che l’Africa ha gli strumenti per affrontare la nuova emergenza.

Preoccupa «il fatto che questa epidemia sia stata dichiarata ad Abidjan, una metropoli di oltre quattro milioni di abitanti», ha dichiarato in una nota Matshidiso Moeti, direttore regionale dell’OMS per l’Africa. «Tuttavia, la maggior parte delle competenze globali nella lotta contro la malattia da virus Ebola si trova qui nel continente e la Costa d’Avorio può utilizzare questa esperienza per accelerare la risposta», ha aggiunto.