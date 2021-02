Dalla ricomparsa dell’epidemia il 7 febbraio «abbiamo già registrato sei casi di Ebola. Abbiamo perso quattro pazienti. Due sono morti venerdì e sabato. Continuiamo a prenderci cura di due pazienti in cura presso il CTE (Centro di cura Ebola) a Katwa», ha detto il dottor Eugène Syalita, ministro provinciale della salute per il Nord Kivu (est). Altri due pazienti sono morti il 3 e il 10 febbraio.

«Alcune famiglie rifiutano categoricamente che le loro case siano disinfettate come pure sepolture dignitose e sicure», si è rammaricato il dottor Syalita. Come in passato, la popolazione di questa regione rifiuta di credere all’esistenza di Ebola e si oppone ai cambiamenti imposti per evitare contaminazioni come evitare di toccare i malati o non lavare i cadaveri dei malati.