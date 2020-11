Ansia e stress. Ecco cosa rappresenta questo ‘Election Day’ per la maggioranza degli americani. Secondo un sondaggio di OnePoll, per il 55% della popolazione il 3 novembre sarà la giornata più stressante dell’anno.

Gli americani sono anche preoccupati per possibili disordini. Visto lo scenario il New York Times ha persino pubblicato un articolo su come sopravvivere al 3 novembre. Tra i consigli degli esperti ci sono quelli di limitare o eliminare le notifiche sugli smartphone, cancellare momentaneamente le app di social media e rendere poco accessibili i siti di notizie, evitare di stare incollati al televisore. In attesa dei primi risultati, che non arriveranno prima della tarda serata, si consiglia di dedicarsi ad altre attività.