Meno debuttanti rispetto al 2021, i soliti veterani e tanta, tantissima creatività. Parliamo degli spot mandati in onda durante il Super Bowl. Una tradizione nella tradizione. Anche a questo giro, insomma, l’America ha mostrato il meglio di sé nel campo pubblicitario. Il giro d’affari, come al solito, è stato importante. Secondo un rapporto di AdAge dello scorso novembre, infatti, per l’edizione 2022 bisognava sborsare qualcosa come 6,5 milioni di dollari per avere trenta secondi di spazio. La cifra, addirittura, sarebbe superiore. Quantomeno, secondo l’Hollywood Reporter la NBC (la rete che ha trasmesso il match fra Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals) non solo ha venduto tutti gli slot a disposizione ma per alcuni ha chiesto fino a 7 milioni. Urca.