La linea di iPhone 13 è ufficiale. La nuova generazione di smartphone Apple è stata presentata nel corso dell’evento California Streaming, che il colosso ha tenuto esclusivamente in digitale per le restrizioni sanitarie. L’iPhone 13 parte dai due modelli di base, ‘classico’ e ‘Mini’.

Entrambi sono molto simili ai 12, con schermi rispettivamente da 6,1 e 5,4 pollici e due fotocamere, anche se questa volta posizionate in diagonale. La tacca superiore, il notch, è più piccolo, meno appariscente. Su iPhone 13 e 13 Mini i sensori sono da 12 MP, dotati di stabilizzazione dell’immagine e modalità ‘cinematica’.

La società di Cupertino promette anche un certo miglioramento dell’autonomia: per iPhone 13 Mini si parla di 1,5 ore in più rispetto a iPhone 12 Mini, che diventano 2,5 ore in più per iPhone 13, rispetto al 12.

I prezzi partono da 699 dollari per il 13 Mini e 799 dollari per l’iPhone 13. I due top di gamma sono, come nel 2020, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Il vero punto distintivo è, oltre che nella diagonale del display, che su Pro Max arriva a 6,8 pollici, anche nella presenza di ProMotion, la frequenza di aggiornamento adattiva in grado di raggiungere i 120 Hz, così da allineare Apple alla concorrenza Android. Gran parte del lavoro riguarda la fotografia: tre sensori, tutti con Night Mode, tra cui un nuovo ultra-grandangolare. Arriva la possibilità di scattare i dettagli più piccoli tramite macro da minimo 2 cm e, anche qui, notch ridotto e batteria più lunga. L’iPhone 12 Pro parte da 999 dollari mentre il Pro Max da 1.099 dollari.

Spazio per l’Apple Watch Series 7 che, a differenza di quanto si pensava, presenta lo stesso design squadrato del Series 6. Restano le cornici ma con una diagonale più ampia del 20% e protezione di cassa e quadrante che riesce a preservare l’orologio anche dopo le cadute. Migliorano batteria e ricarica rapida. Nessun nuovo sensore, oltre ai già noti ECG e livelli di ossigeno nel sangue. Il vero passo si avanti, a questo punto, si avrà nel 2022. I prezzi partono da 399 dollari.

L’iPad Mini è una vera novità, a due anni di distanza dall’ultimo modello. Ha uno schermo da 8,3 pollici Liquid Retina, lo sblocco con l’impronta sul Touch ID superiore e la ricarica via USB-C. Supporta le reti 5G e, secondo Apple, promette il 40% di potenza in più degli iPad precedenti. Il focus è su studio e produttività, vista la compatibilità con la Apple Pencil e doppia cassa stereo. Non mancano una fotocamera da 12 megapixel sul retro e una frontale, sempre da 12 MP, con inquadratura automatica. L’iPad mini ha un prezzo di partenza di 559 euro. Rinnovato anche l’iPad da 10 pollici, con processore A13 Bionic, fotocamera da 12 MP e prezzi a partire da 389 euro, per il modello solo Wi-Fi. «iPad non è mai stato così essenziale come oggi per lavorare, studiare e comunicare; siamo davvero entusiasti di poter introdurre il nuovo esemplare» ha dichiarato Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple.

