Il presidente statunitense Donald Trump, a poche ore dal via della convention repubblicana, sta mettendo a punto l’agenda per un eventuale secondo mandato alla Casa Bianca. Numerose le promesse contenute nel documento, scandite da dieci priorità.

Tra queste, ad esempio, creare 10 milioni di posti di lavoro in dieci mesi e un milione di nuove piccole imprese; sviluppare il vaccino anti-Covid entro la fine di quest’anno per tornare alla normalità nel 2021; guerra aperta alla Cina rendendola responsabile per la pandemia e dando agevolazioni fiscali alle aziende che lasciano il gigante asiatico.