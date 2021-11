Le autorità hanno fornito pochi dettagli sull’individuo, però il Daily Mail ne traccia un primo profilo sulla base di informazioni raccolte su una pagina Facebook a lui legata. Kelly sembra aver utilizzato un profilo social con lo pseudonimo Bratz DeLuca, dichiarando la passione per le bambole - «I love my dolls» - e i giocattoli da bambina, tra l’altro in bella vista in immagini postate di una stanza della sua abitazione, e altre di lui in auto in giro per la città con le bambole. «Adoro portare le mie bambole in giro in macchina, pettinarle e fare selfie in pubblico», ha scritto.