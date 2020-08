La probabilità di contrarre il coronavirus a bordo di un aereo è solo una su 4300, pari a circa lo 0,023%: lo ha calcolato Arnold Barnett, un docente di statistica alla Sloan School of Management del Massachusetts Institute of Technology (Mit).

Secondo quanto riporta la Cnn, Barnett ha realizzato lo studio per quantificare i benefici derivanti dalla politica delle ‘poltrone alterne’ sugli aerei. Se le probabilità di essere contagiati in volo sono già basse grazie ai potenti impianti di condizionamento dei velivoli - che garantisco un ricambio completo dell’aria ogni 2-3 minuti -, mantenendo il posto centrale vuoto in una fila di tre poltrone il rischio scende ulteriormente: si passa ad una probabilità su 7700, ovvero dallo 0,013%.