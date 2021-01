Lo Sciamano di QAnon. Eccolo, il nome di battaglia di Jake Angeli, 32 anni, uno dei volti – se non il volto – dell’assalto al Campidoglio di Washington. Di chiare origini italiane, ha lasciato un’impronta indelebile nella giornata più nera degli ultimi anni di storia americana. Faccia pitturata, copricapo con tanto di corna, Angeli appartiene all’ultradestra complottista americana. Era in prima linea, ad esempio, in Arizona durante le manifestazioni contro l’elezione «rubata». Di più, è convinto che il mondo sia guidato da una rete di pedofili. E che questa rete sia unita dall’odio verso il suo idolo: Donald Trump, presidente uscente degli Stati Uniti. Lo Sciamano, soprattutto, è attivissimo sui social. Dove non manca mai di gridare il suo amore per The Donald.