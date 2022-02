La cattedrale progettata da Mario Botta a Namyang, vicino a Seul, porta con sé la speranza della Corea unita. La chiesa sorta in un luogo di martirio rappresenta il cuore pulsante del santuario dedicato alla Madonna del Rosario ed è diventata un punto di riferimento per i cristiani della Corea del Sud. L’edificio sacro è immerso nel verde e all’interno ospita le opere di Giuliano Vangi. C’è un Cristo ligneo dai tratti occidentali che ancora i coreani faticano a capire, ma che interpreta magistralmente il senso della Resurrezione. Ci sono i grandi disegni sospesi incentrati sui temi dell’Ultima cena, dell’Annunciazione e della Visita di Maria a Elisabetta. Padre Lee Sang Gak ci parla della genesi della chiesa nata da un viaggio in Europa con tappa in Ticino dove è stato impressionato dalle architetture...