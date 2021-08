Un automa umanoide chiamato Tesla Bot. È il nuovo, per certi versi spaventoso, obiettivo di Elon Musk, l’eccentrico miliardario che sogna la Luna e intanto domina la terra. Non si tratterà, dunque, di una vettura elettrica. Ma di un robot. Che, si legge, dovrà completare compiti pericolosi, ripetitivi o ancora noiosi. Dovrà, insomma, fare il lavoro sporco al posto degli esseri umani.

Il progetto è stato presentato da Musk in persona, visibilmente entusiasta, durante un evento speciale organizzato da Tesla e dedicato appunto all’intelligenza artificiale. Ad accompagnare l’imprenditore anche un prototipo, non funzionante, dell’automa. Di fatto un manichino bianco e nero, alto all’incirca 175 centimetri e dal peso di 56 chili. Dimensioni rassicuranti, onde evitare un inquietante e tremendo effetto Terminator. Nonostante ciò, Tesla Robot potrà comunque trasportare un carico di 20 chili e sollevare pesi fino a 68 chili. Potrà camminare a una velocità fino a 8 chilometri all’ora.

Il corpo sarà mosso da 40 motori così suddivisi: 12 nelle braccia, 12 nelle gambe, 12 nelle mani (precise come quelle umane), 2 nel collo e altrettanti nel torso. Il capo dell’umanoide presenterà un grande schermo che mostrerà informazioni. Videocamere saranno presenti all’interno della testa mentre la scheda madre si troverà nel petto: il cuore di Tesla, già. E poi ancora: sensori per l’equilibrio, per rilevare oggetti, ostacoli, persone, animali o mezzi e altri componenti per rilevare la forza. L’intelligenza sarà invece affidata al supercomputer Dojo, già oggi utilizzato per le auto.