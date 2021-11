Gli ecologisti di Insulate Britain hanno bloccato due delle strade per arrivare al Parlamento britannico, a Westminster, nel cuore di Londra. Sono in corso arresti, come riporta la Met Police sul suo profilo Twitter.

Le loro manifestazioni vanno avanti da tempo e si concludono solitamente con diversi fermi per l’interruzione del traffico coi loro sit-in, ma si sono concentrate proprio nei giorni della conferenza ONU sul clima in Scozia. Nel caso di oggi si è scatenata una forte polemica. Lo Speaker dei Comuni, Sir Lindsay Hoyle, ha accusato il movimento di «fermare la democrazia» in quanto i deputati conservatori Darren Henry e Adam Afriyie non hanno potuto partecipare alla seduta dell’aula a causa delle proteste fuori dal Parlamento.