«Economia contagiata dal coronavirus?» è il titolo di Radar che andrà in onda mercoledì 12 febbraio alle 20.30 su TeleTicino. L'epidemia sviluppatasi nella città cinese di Wuhan non è stata finora debellata: aumenta il numero dei decessi e pure quello delle persone contagiate. Questa epidemia pone diversi interrogativi sia sulla stabilità del sistema politico cinese sia sulle sue conseguenze economiche. Il tentativo di nascondere lo scoppio del coronavirus sta venendo criticato apertamente sui social media del gigante asiatico a tal punto che alcuni ritengono che questa epidemia possa rimettere in discussione la stessa stabilità del regime. Inoltre ci si interroga sulle conseguenze economiche per la Cina e anche per l'economia mondiale visto le strette relazioni economiche e commerciali tra il grande Paese asiatico e il resto del mondo. Di questi temi parleranno Vittorio Volpi, esperto politica estremo orientale; Airaldo Piva, direttore HG Europe; Ettore Mazzotti, direttore Milano Finanza International; Nicola Maino, direttore Carthesio e Antonio Selvatici.