Un medico in Texas è stato denunciato per aver effettuato un aborto. A finire nel mirino di due azioni legali è stato Alan Braid, che ha ammesso di aver violato la legge in un editoriale sul «Washington Post». Si tratta delle prime denunce legate all’attuazione della nuova legge sull’aborto nello Stato, che vieta le interruzioni di gravidanza dopo sei settimane. Braid è stato denunciato da un uomo dell’Arkansas, Oscar Stilley, interessato alla possibile ricompensa di 10.000 dollari più che al rispetto della legge. A denunciare Braid anche un uomo dell’Illinois, Felipe Gomez.