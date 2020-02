Egitto, morto l’ex presidente Mubarak

Il portale, citando Alaa Mubarak, il figlio, aveva riferito che l’ex leader era stato ricoverato in terapia intensiva per un problema di salute circa un mese fa. Malato da tempo, aveva di recente subito un intervento chirurgico.

Mubarak è stato uno dei simboli del potere autoritario in Nord Africa che portò all’inizio della Primavera araba. In Egitto la rivolta di massa lo costrinse a farsi da parte nel 2011. In seguito fu arrestato e trascorse alcuni anni in carcere con varie accuse: corruzione, appropriazione indebita e per aver represso la protesta in modo violento. Nel 2017 fu assolto dalla maggior parte delle accuse e liberato.