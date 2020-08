L’esercito egiziano ha annunciato che oltre 70 sospetti militanti islamisti sono stati uccisi nelle ultime settimane in operazioni militari nel nord del Sinai. In un comunicato si precisa che 73 sono rimasti uccisi in operazioni condotte fra il 22 luglio e il 30 agosto nel nord del Sinai, mentre su altri quattro militanti non si indica il luogo della morte. Durante gli scontri sono anche rimasti uccisi o feriti tre ufficiali e quattro soldati.