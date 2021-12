Aggiornato alle 13.12 - Il Tribunale per i minorenni di Milano, nell’ambito del procedimento sul reclamo presentato dai nonni materni di Eitan, unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone (Verbano-Cusio-Ossola), contro la nomina della zia paterna Aya come tutrice legale, ha deciso di nominare come «tutore» in «sostituzione» della zia «un professionista estraneo ad entrambe le famiglie di origine», mantenendo «il bambino collocato presso la zia».