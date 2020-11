Questo accade nel centro di molte città degli States, da est a ovest, ma il caso più simbolico ed eclatante è certamente la capitale Washington, dove il politico britannico Nigel Farage si è fatto filmare durante una «passeggiata» da brividi tra negozi e ristoranti tutti chiusi e ben «corazzati», quasi si stessero preparando per l’arrivo di un uragano, per una lunga pandemia inarrestabile (che in parte già c’è) o per le rivolte di Black Lives Matter. L’amaro commento di Nigel Farage: «Scene orribili a Washington DC prima delle elezioni. La democrazia è in crisi».