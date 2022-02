Sette decenni sul trono, e la parola fine non è ancora scritta. Elisabetta II, la sovrana più longeva che le isole britanniche abbiano mai avuto, entra da oggi nei libri di storia come il primo monarca dell’Europa moderna a superare questo traguardo da Guinness dal tempo di Luigi XIV di Francia, il Re Sole. Lo fa col suo stile, nella riservatezza della residenza inglese di campagna di Sandringham, nel Norfolk, dopo il messaggio attraverso cui sabato ha voluto rinnovare il suo ‘patto’ con i sudditi, non senza gettare uno sguardo sul dopo.

Se non per formalizzare la prospettiva di un passaggio di consegne imminente, per evocare quanto meno - a quasi 96 anni di età, straordinariamente portati - il presagio di una successione in qualche modo già in itinere: con l’esplicito richiamo non solo all’eterno delfino ultrasettantenne Carlo quale re in pectore, ma pure a Camilla, duchessa di Cornovaglia, nei panni di futura regina consorte.

«Quando, a tempo debito, mio figlio Carlo diventerà re - ha scritto Sua Maestà a chiare lettere - so che darete a lui e a sua moglie Camilla lo stesso sostegno che avete dato a me. Ed è mio sincero desiderio che, quando quel momento arriverà, Camilla sia riconosciuta come Regina Consorte mentre continuerà nel suo servizio leale» alla monarchia. Una sorta d’incoronazione anticipata che sarebbe azzardato interpretare come preannuncio d’un passo d’addio, nell’ambito di un testo - indirizzato al Regno Unito, ai Paesi del Commonwealth e al mondo per l’anniversario che segna l’inizio del Giubileo di Platino, a 70 anni esatti da quel 6 febbraio 1952 in cui una Elisabetta salì 25.enne al trono nel giorno della morte prematura di re Giorgio VI suo padre - corredato poche righe più in alto da una conferma solenne «dell’impegno di servire» il popolo britannico «per tutta la vita» assunto fin dal lontano 1947, ancora in veste di principessa. Ma che comunque si traduce in un gesto significativo: sia verso Carlo, elevato ormai da alcuni anni al rango di coreggente di fatto; sia soprattutto verso Camilla, protagonista nel 2005 di un matrimonio fra divorziati con il principe di Galles da considerare sanato.

Un gesto che rende la duchessa di Cornovaglia già «regina» sulle prime pagine odierne dei giornali d’oltre Manica. E rappresenta la testimonianza scritta della piena benedizione della matriarca di casa Windsor alla concessione da parte del figlio di un titolo storicamente dovuto alle consorti donne dei sovrani, ma che sino ad oggi si riteneva Carlo potesse avere qualche difficoltà ad accordarle (al posto dell’etichetta meno impegnativa di ‘Principessa Consorte’) in quanto ex rivale della popolare e compianta lady Diana.

La risposta del principe di Galles - unico componente in vita della famiglia reale citato assieme a Camilla nel messaggio di ieri di Elisabetta, accanto al ricordo del padre defunto e di quello dell’amato principe consorte Filippo, scomparso quasi centenario nel 2021 - è arrivata nell’unico intervento celebrativo diffuso oggi dal palazzo. Affidato a lui e solo a lui. Intervento in cui l’erede ha ribadito la propria fedeltà alla madre e la volontà di «seguirne l’esempio negli anni a venire». Mentre si è detto «conscio dell’onore» riservato da «Sua Maestà» a lui e a Camilla, non senza riferirsi a quest’ultima come alla sua «diletta moglie», «un pilastro» d’appoggio nel proprio impegno a «servire e sostenere la regina, il popolo e le nostre comunità».

Il tutto sullo sfondo di un anniversario destinato a toccare il clou con le grandi celebrazioni pubbliche pianificate per giugno, dopo la commemorazione «privata» odierna - legata inevitabilmente anche al ricordo della morte di re Giorgio - e all’indomani del primo ricevimento ufficiale di una certa dimensione affrontato da Elisabetta II fin dal breve ricovero in ospedale dell’ottobre scorso e dal lungo periodo di riposo o d’impegni limitati impostole dai medici in questi mesi.

Un anniversario salutato dagli omaggi di sudditi e ammiratori, oltre che dal tributo unanime dell’attuale primo ministro conservatore Boris Johnson, dei suoi ultimi predecessori, del capo dell’opposizione laburista Keir Starmer. E che la stessa sovrana ha invitato a onorare all’insegna «dell’unità» e della fiducia, dopo i recenti «tempi difficili» affrontati «da tanti di noi». Tempi travagliati collettivamente dall’emergenza Covid, nel Regno come nel mondo; e personalmente per ‘la regina dei record’ dai traumi della perdita del marito Filippo dopo 73 anni d’inossidabile matrimonio; dello strappo dalla Royal Family del nipote Harry con la moglie Meghan; o da quello, ben più grave, del sospetto coinvolgimento del suo terzogenito Andrea nello scandalo sessuale Epstein negli USA.

Senza dimenticare la crisi del cosiddetto Partygate che giusto in queste settimane minaccia a Londra il governo di Boris Johnson: 14. primo ministro di un regno epocale iniziato quando a Downing Street sedeva un certo Winston Churchill, in Vaticano regnava papa Pio XII, alla Casa Bianca c’era Truman (subentrato a Roosevelt e pronto a passare il potere ad Eisenhower), in Italia Alcide De Gasperi era presidente del Consiglio e Luigi Einaudi al Quirinale; mentre fra i leader del mondo spiccavano ancora figure come Stalin, Mao, Ben Gurion o il generale De Gaulle.

