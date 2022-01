Elizabeth Holmes, ex star della Silicon Valley quando era a capo della start up biotech Theranos, è stata giudicata colpevole di quattro capi di accusa su 11 al termine di un processo che l’ha vista imputata di frode ai danni degli investitori e dei pazienti.

Nell’arringa finale il procuratore John Bostic non aveva avuto dubbi nel descrivere Holmes - 37 anni, manager a cui piaceva emulare di Steve Jobs - come spietata, assetata di successo, e accecata dalla volontà di non far fallire la start up fondata nel 2003 dopo aver abbandonato l’università di Stanford a soli 19 anni. Theranos prometteva di rivoluzionare l’industria dei laboratori per analisi mediche e Holmes riuscì allora a convincere decine di investitori a scommettere sulla sua creatura.