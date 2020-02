Elly Schlein è stata nominata vicepresidente della regione Emilia-Romagna. A renderlo noto è stato il presidente Stefano Bonaccini, che ha vinto le recenti elezioni regionali confermandosi per un secondo mandato consecutivo. Schlein, nata e cresciuta in Ticino, si era candidata con la lista «Emilia-Romagna Coraggiosa Ecologista e Progressista» ed era risultata la candidata con più preferenze in tutta la regione; avrà anche la delega al welfare e alle politiche per il clima.