In risposta agli appelli lanciati dall’Ucraina - attraverso il vice primo ministro Mykhailo Fedorov - Elon Musk ha «aperto» il suo servizio Internet satellitare a banda larga Starlink.

Su twitter l’imprenditore ha spiegato che «il servizio Starlink è ora attivo in Ucraina. Altri terminal sono in arrivo». La richiesta nasce dai crescenti problemi di comunicazione via Internet registrati nel paese dopo l’invasione russa.