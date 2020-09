È in Germania da ieri il Ceo di Tesla Elon Musk e, stando a quanto aveva lui stesso annunciato su Twitter qualche giorno fa, la visita servirà a occuparsi di un progetto di collaborazione con Curevac, il gruppo che sta lavorando alla produzione del vaccino anti-COVID-19 in Germania.

«Tesla ha anche un progetto dedicato alla produzione di micro-fabbriche di Rna per Curevac ed altri», aveva dichiarato sulla rete sociale il top manager. E cioè per l’impresa a cui la Commissione europea ha già prenotato fino a 405 milioni di dosi di vaccino.

Musk vorrebbe visionare le macchine che la filiale di Tesla, Grohmann, ha costruito in via esclusiva per il gruppo tedesco, scrive oggi «Handelsblatt». Obiettivo del progetto di collaborazione, la facilitazione della produzione di molecole di Rna e l’ottimizzazione della produzione del vaccino per soddisfare grandi numeri.