In un video la star del pop e l’attore due volte premio Oscar rassicurano il pubblico sull’efficacia dei vaccini e sul modo migliore per affrontare quella che il cantante definisce «questa miserabile malattia».

Il video - che dura 90 secondi, riporta il Guardian - mostra Elton John impegnato in un provino per una parte in uno spot per promuovere il piano di immunizzazione del Paese: il cantante finge di ricevere una dose prima di intonare la sua hit del 1983 ‘I’m Still Standing’. Dopo diverse riprese il regista gli dice: «Grazie, Elton, ti faremo sapere». E lui risponde: «Beh, con questo breve preavviso non troverai nessuno più grande». Il video mostra poi Michael Caine mentre si vaccina e dice: «Non mi ha fatto male», aggiungendo «non molti lo sanno».