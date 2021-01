L’approvazione per il vaccino AstraZeneca è «molto difficile che arrivi prima del 29 gennaio. Il 29 gennaio è una data possibile ma non certa. Stiamo lavorando per arrivare all’obiettivo quel giorno». Lo ha detto a Sky TG24 Marco Cavaleri, responsabile della Strategia vaccini dell’EMA, l’Agenzia europea del farmaco.