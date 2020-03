Per ora non vi sono problemi a reperire farmaci in Europa ma, se l’emergenza coronavirus dovesse proseguire e crescere, non si può escludere che ciò avvenga. A dirlo è l’Agenzia europea del farmaco (Ema) che, in una nota pubblicata sul portale, annuncia di aver già predisposto un gruppo di lavoro deputato a evitare che ciò avvenga.