«Basta con la politica dei selfie con la bandiera. Servono piani concreti per l’Italia che così, a ripartire non ce la fa. E cosa han fatto i politici, mentre tutti gli altri in Europa hanno prodotto soluzioni vere?». A sostenerlo, in un intervista al Corriere della Sera, è Emanuele Filiberto di Savoia che ha in quell’occasione raccontato del movimento da lui fondato: Realtà Italia. «Se Realtà Italia, il nome della mia nuova associazione, sarà in futuro un movimento politico o se resterà un movimento di idee per l’Italia non lo so. Ma se - ha aggiunto - deve finire in politica, che sia. Dico quel che penso: non è questa l’Italia che sognavo in esilio. I giovani senza futuro».