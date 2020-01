Le autorità del Minas Gerais hanno dichiarato lo stato di emergenza in più di 100 comuni dello Stato, nel Sudest del Brasile, dove le forti piogge che si sono abbattute dallo scorso giovedì hanno causato la morte di almeno 44 persone. I servizi meteo prevedono che il maltempo continuerà almeno fino al 31 gennaio.

Il ministro federale per lo Sviluppo Regionale, Gustavo Canuto, ha visitato Belo Horizonte -la capitale del Minas Gerais, dove si concentra il maggior numero di vittime, 13- e ha promesso che il governo di Jair Bolsonaro stanzierà circa 90 milioni di reais (circa 25 milioni di dollari) per affrontare l’emergenza e autorizzerà il pagamento anticipato di programmi di assistenza sociale, come Bolsa Familia, alle persone colpite dal disastro.