Non è solo football. Anzi, il Super Bowl è uno spaccato della società americana. Anche, se non soprattutto, durante il cosiddetto Halftime show. Lo spettacolo di metà tempo riservato ad artisti di calibro grosso, diciamo grossissimo. Per l’edizione numero 56 gli organizzatori hanno puntato sull’hip hop e, fra gli altri, su Eminem. Il quale, dopo aver eseguito la sua hit storica Lose Yourself, si è inginocchiato. Richiamando immediatamente alla memoria il fondatore, se così vogliamo chiamarlo, di questo gesto: l’ex quarterback della NFL Colin Kaepernick. L’ex San Francisco 49ers iniziò a inginocchiarsi nel 2016 come atto di protesta contro la brutalità della polizia e la discriminazione razziale. Fu pesantemente criticato, anche perché l’inginocchiamento – puntualmente – avveniva durante l’inno statunitense.