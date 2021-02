A ricevere il vaccino - si legge nella nota - sono stati tutti coloro che sono impegnati in ogni singola fase del volo: dagli addetti al check-in, alla sicurezza e alle lounge di Business e First Class; passando per coloro che operano all’interno del velivolo (piloti inclusi), fino agli ingegneri e gli addetti ai gate di imbarco. Vaccinati anche i membri dei team SkyCargo e data coinvolti nelle operazioni logistiche e di carico.

«La nostra forza lavoro è in prima linea per consentire alle persone di spostarsi e ai beni essenziali di giungere nei luoghi di destinazione. Proteggere il nostro personale con il vaccino è importante, sia per loro che per i membri delle comunità dei paesi nei quali operiamo. Consente inoltre il corretto andamento delle operazioni e garantisce ai nostri clienti un ulteriore livello di protezione», afferma il Chief Operating Officer di Emirates Airline Adel Al Redha, spiegando che «la richiesta di vaccinazioni da parte dei nostri dipendenti è stata alta e il tasso di vaccinazioni all’interno della compagnia cresce di giorno in giorno».