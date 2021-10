L’Europa e il resto del mondo cercano di ridurre la dipendenza dalle fonti fossili per contrastare i cambiamenti climatici, ma le energie rinnovabili non soddisfano la crescente domanda di energia. Il presidente francese Macron vuole puntare anche sui mini-reattori nucleari. Quali le prospettive per il futuro? Abbiamo sentito Piero Martin, professore di Fisica ed esperto di fusione nucleare.

Qual è oggi il peso dell’energia nucleare nel mondo?«Oggi circa il 30% dell’energia elettrica prodotta nel mondo deriva da fonti che non rilasciano CO2. Di questo 30%, circa un terzo è prodotto dall’energia nucleare. Nel corso degli anni la dimensione dei reattori nucleari è cresciuta per realizzare economie di scala. Quindi oggi molti reattori hanno un output energetico significativo, fino a un gigawatt...