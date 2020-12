La polizia è stata avvertita della frana intorno alle 4, con le prime chiamate di emergenza arrivate dal comune di Gjerdrum, di cui Ask è il centro amministrativo, avvertendo di intere case in movimento a causa della frana. Questa ha anche causato interruzioni di corrente, colpendo 495 residenti, secondo quanto riportato dall’emittente Nrk.

«Questo sarebbe dovuto essere un fine settimana di Capodanno di pace e tranquillità, in cui ci saremmo dovuti preoccupare di più per il coronavirus e non per le persone scomparse a causa di una frana», ha detto ancora la premier all’emittente norvegese TV2.