La casa di Manhattan del defunto miliardario americano Jeffrey Epstein è stata venduta martedì scorso per circa 51 milioni di dollari (47,5 milioni di franci). Lo riporta la CNN, che cita uno dei legali impegnati nella dismissione del patrimonio immobiliare dell’ex finanziere, Dan Weiner.

L’identità dell’acquirente non è stata resa nota, ma Weiner ha spiegato che il ricavato verrà trasferito nel Programma di Indennizzi delle Vittime (EVCP) di Epstein. In questo modo i pagamenti, che erano stati sospesi per mancanza di fondi il 4 febbraio scorso, potranno riprendere.