Benché Staley, come è emerso dai risultati preliminari dell’inchiesta condotta su di lui, non fosse a conoscenza dell’attività criminale di Epstein, sono emerse le loro relazioni di tipo economico. Staley nel 2000 aveva intrecciato un rapporto commerciale con il finanziere quando era a capo della filiale bancaria privata di JPMorgan.

Epstein, cliente del colosso statunitense, era stato condannato per istigazione alla prostituzione di una minorenne nel 2008 e l’ex boss di Barclays aveva ammesso di aver mantenuto i contatti col faccendiere per altri sette anni. Si tratta di un nuovo contraccolpo sull’alta società britannica, che arriva a pochi giorni dal pronunciamento di un giudice americano che ha fissato al prossimo 14 luglio la scadenza per presentare la deposizione giurata di Andrea in merito alle accuse di violenza sessuale mosse contro di lui da una vittima di Epstein, Virginia Giuffre Roberts, in una causa civile depositata negli Usa.