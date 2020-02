Il 38.enne di Castiglione d’Adda, ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Codogno (Lodi), si era recato una prima volta al pronto soccorso con una forte febbre, il 18 febbraio scorso, ma dopo qualche ora era stato rimandato a casa. Lo fa sapere l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera, spiegando che i suoi sintomi sono stati scambiati per quelli di una normale influenza. L’uomo, dipendente dell’Unilever di Casalpusterlengo, durante la sua prima visita al nosocomio non ha detto a nessuno di essere entrato in contatto con un conoscente rientrato dalla Cina. Secondo Gallera, il 38.enne quando si è ripresentato al pronto soccorso con gravi problemi respiratori è stato subito ricoverato e a quel punto gli hanno fatto il test per il coronavirus. Visto l’esito positivo, sono scattate immediatamente le procedure di isolamento dell’uomo e la chiusura dell’ospedale. Il tampone sull’uomo è stato effettuato «ieri pomeriggio, soltanto di fronte alla forte insistenza della moglie che ha ricordato che un amico del marito era tornato poco tempo fa dalla Cina», ha concluso Gallera.