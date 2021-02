La Procura di Itzehoe, in Germania, ha chiesto il giudizio per l’ex segretaria del campo di concentramento di Stutthof, accusata di essere stata complice, durante il nazismo, dello sterminio di circa 10 mila persone. Lo scrive l’Hamburger Abendblatt. La donna, che oggi ha 95 anni, vive in una casa per anziani di Pinneberg, vicino ad Amburgo.