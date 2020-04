Il virus avanza in Turchia e i morti sono oltre mille. Venerdì scorso il presidente Erdogan ha annunciato a sorpresa il lockdown totale per il fine settimana a Istanbul e in numerose altre città turche con un elevato numero di contagiati. Una mossa che ha scatenato una corsa agli acquisti di alimentari, non ideale per evitare i contagi. Sulla situazione nel Paese abbiamo sentito Jean Marcou, ricercatore dell’Università di Grenoble ed esperto di Turchia.

Il ministro dell’Interno Suleyman Solyu si è dimesso a seguito delle proteste per l’annuncio improvviso di un lockdown in diverse città. Erdogan ha rifiutato le dimissioni del suo ministro, ma come sta gestendo quest’emergenza?

«La decisione improvvisa di un coprifuoco a Istanbul e nelle altre città più colpite dal virus ha scatenato la corsa nelle panetterie e nei negozi di alimentari. Ciò rivela la strategia disomogenea adottata da Erdogan sin dall’inizio della crisi. Il presidente ha sempre preso in considerazione la sicurezza sanitaria ma anche quella economica. Secondo lui l’epidemia deve essere gestita in base a criteri economici. La Turchia non è stata colpita così duramente come altri Paesi europei, forse per questo sono state prese misure selettive contro il virus».

Che tipo di misure selettive?

«Penso al blocco delle frontiere, l’arresto dei voli aerei con i Paesi europei, la chiusura delle università, nonché il confinamento delle persone con oltre 65 anni e quelle a rischio, ossia quelle colpite da malattie croniche. Con queste misure selettive il Governo pensava di poter trovare un equilibrio tra la necessità di lottare contro la diffusione del virus e quella di mantenere a galla l’economia. Per certi aspetti questo atteggiamento può essere paragonato con quello assunto da Trump negli Stati Uniti».

In che senso?

«Nel senso che Trump ha privilegiato le esigenze economiche rispetto a quelle sanitarie, con pesanti ripercussioni nella diffusione della pandemia. Erdogan non si è spinto così in là, ma ha un altro punto in comune con il suo omologo USA; anche lui ha delle preoccupazioni di tipo elettorali, in quanto vorrebbe farsi rieleggere nel 2023. L’economia turca negli ultimi 3-4 anni ha avuto diversi problemi e necessita un rilancio. Ma Erdogan teme le conseguenze negative che l’emergenza COVID-19 potrebbe avere sull’economia».

Come reagisce all’ascesa dei contagi?

«Negli ultimi giorni sono state introdotte diverse misure aggiuntive. Penso ad esempio alla distribuzione di mascherine e all’aumento dei test sulla popolazione».

Sono stati introdotti nuovi freni alla libertà di espressione?

«Degli internauti sono stati perseguiti per aver messo in rete, secondo il Governo, informazioni false o atte a diffondere il panico tra la popolazione. Sin dall’inizio della crisi vi è dunque stata una forte sorveglianza delle reti sociali. In questo momento evidentemente sono vietate riunioni e manifestazioni, ma viste le circostanze questa non rappresenta una situazione specifica della Turchia; al momento tutti i Paesi sono costretti ad imporre queste limitazioni. L’opposizione turca ha assunto delle posizioni critiche nei confronti del Governo accusandolo di non avere una chiara strategia contro l’epidemia di coronavirus. Lunedì Meral Akşener, leader dell’Iyi Party (il buon partito), una formazione moderata dell’opposizione nazionalista, ha chiesto al presidente turco di introdurre un confinamento di quindici giorni per la popolazione. Quindi i partiti dell’opposizione hanno potuto esprimersi sull’emergenza COVID-19. Il partito curdo in Parlamento è stato finora poco loquace su tale tema ma all’inizio dell’emergenza aveva comunque detto che bisognava prima di tutto combattere il virus».

