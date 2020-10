Lo scontro con il capo dell’Eliseo dura ormai da alcune settimane. «Attaccare i musulmani è diventato uno degli strumenti principali usati dai politici europei in crisi di consensi. Ci aspettiamo che Macron agisca come un uomo di Stato responsabile, invece che come un governatore coloniale», ha aggiunto Erdogan in un discorso ad Ankara a un gruppo di funzionari religiosi, denunciando inoltre «il razzismo e l’islamofobia in molti Paesi occidentali».