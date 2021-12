Lunedì scorso la Banca centrale turca è intervenuta per la quarta volta nelle ultime due settimane per tentare di arginare la crisi della lira che dall’inizio dell’anno ha perso circa la metà del proprio valore rispetto al dollaro. Quali le conseguenze politiche della grave crisi economica in cui si dibatte da tempo il Paese? Abbiamo intervistato Jean Marcou, esperto in materia.

Il Presidente turco Erdogan ha recentemente nominato un nuovo ministro delle Finanze per contrastare la debolezza dell’economia turca e un’inflazione galoppante. Ciononostante la lira turca continua a perdere valore, con gravi conseguenze per la popolazione. Quali sono le ripercussioni sulla popolarità del presidente?«Il crollo della moneta prosegue da tempo e ha raggiunto livelli di guardia, occorrono più di 16 lire...