«I talebani ci hanno proposto di gestire l’aeroporto di Kabul» attraverso tecnici civili, «ma non abbiamo ancora preso una decisione». Lo ha rivelato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

«Non possiamo permetterci il lusso di chiedere il permesso a nessuno su con chi, dove, quando e come dobbiamo tenere colloqui. In Afghanistan c’è un serio vuoto amministrativo, e quindi teniamo i colloqui necessari», ha detto Erdogan, riferendo che le autorità di Ankara hanno avuto un incontro di 3 ore e mezza con i talebani nell’ambasciata turca a Kabul. «Quando tutti hanno lasciato l’Afghanistan - ha aggiunto - noi non l’abbiamo lasciato».