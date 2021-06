Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha riferito che il suo incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a margine del summit NATO è stato produttivo e sincero e che lavorerà con il presidente americano per aumentare la cooperazione in futuro, auspicando che sia ripristinato il meccanismo di dialogo comune. Erdogan ha anche ricordato che ha una amicizia di anni con Biden.

«Nei rapporti tra Stati Uniti e Turchia non ci sono questioni che non possano essere risolte con il dialogo» e per questo si è deciso di aprire «canali di dialogo regolari», ha aggiunto Erdogan, sottolineando che «le aree di collaborazione sono maggiori di quelle problematiche» e che gli USA restano «un partner strategico».