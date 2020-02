«Da oggi in poi, se i nostri soldati nelle postazioni di osservazione subiranno danni, colpiremo le forze del regime siriano ovunque, senza essere vincolati ai confini del memorandum di Sochi». Dopo l’uccisione di 14 turchi in una settimana a Idlib, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan minaccia di far saltare definitivamente l’accordo raggiunto nel settembre 2018 con il presidente russo Vladimir Putin per una zona di de-escalation militare nella Siria nordoccidentale.