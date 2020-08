Il ‘sultano’ turco Recep Tayyip Erdogan alza la voce. Con Israele, per il suo accordo con gli Emirati Arabi Uniti, ma anche con l’Europa, in particolare Grecia e Francia, per le tensioni e rivendicazioni su ampie zone del Mediterraneo potenzialmente ricche di idrocarburi. Tensioni che nei giorni scorsi hanno addirittura portato ad una (per fortuna leggera) collisione tra una fregata turca e una greca e che sono finite sul tavolo del Consiglio degli Esteri straordinario.

«Ho dato istruzioni al nostro ministro degli Esteri. Gli ho detto che potremmo sospendere le relazioni diplomatiche con il governo di Abu Dhabi o richiamare il nostro ambasciatore», ha detto oggi Erdogan. L’accordo che ha suscitato l’ira di Erdogan prevede che Israele sospenda la sua prevista annessione delle terre palestinesi in cambio di una normalizzazione dei legami con gli Emirati Arabi Uniti. Fervente fedele musulmano, Erdogan vede nell’intesa, mediata dagli Stati Uniti, una deleteria frattura nel fronte arabo-islamico a discapito della causa palestinese, di cui lui è da sempre un sostenitore. L’Autorità Palestinese ha peraltro annunciato ieri il richiamo «immediato» del suo ambasciatore negli Emirati Arabi. Israele, d’altro canto, vede l’accordo anche in chiave anti-Iran, e non a caso Teheran lo ha definito un atto di ‘stupidità strategica’.

Tuttavia, Erdogan ha un altro motivo di risentimento verso Israele, ovvero il suo forte ed esplicito sostegno alla Grecia nella questione del Mediterraneo orientale. In questo quadro si è inserita anche la Francia, che ha già rafforzato la sua presenza militare nell’area, inviando due caccia Rafale e due navi militari. E Ankara ha quindi reagito ammonendo anche Parigi. «La Francia in particolare dovrebbe evitare misure che aumenteranno le tensioni», ha detto oggi il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu. «Non arriveranno da nessuna parte agendo come bulli, sia in Libia, nel nord-est della Siria, in Iraq o nel Mediterraneo».

Ma Cavusoglu ha detto «anche» la Francia. Evidentemente un messaggio diretto pure ad altri attori della zona. E lo stesso Erdogan ieri ha avvertito (in maniera tanto generica quanto minacciosa) che coloro minacciano la nave di ricerca turca Oruc Reis pagheranno un «prezzo pesante».

E proprio la Oruc Reis è stata mercoledì al centro di una vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze davvero gravi. L’unità si trovava in navigazione tra Cipro e l’isola greca di Creta, controllata a distanza da numerose fregate greche, tra cui il Limnos, che le si stava avvicinando quando è intervenuta una delle sue navi di scorta turche, la Kemal Reis. La fregata greca ha manovrato per evitare una collisione frontale e in questa fase la sua prua ha urtato la poppa della fregata turca, ha detto una fonte della Difesa greca, definendo l’accaduto «un incidente» e aggiungendo che la Limnos non ha subito danni. La vicenda sembrerebbe chiusa, ma certo la tensione nella zona rimane esplosiva.

©CdT.ch - Riproduzione riservata