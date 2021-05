«La Turchia farà tutto ciò che è in suo potere per mobilitare il mondo intero, e soprattutto il mondo islamico, per fermare il terrorismo e l’occupazione di Israele». Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in due separati colloqui telefonici sulle violenze a Gerusalemme est con il presidente palestinese Abu Mazen e il capo di Hamas, Ismail Haniyeh. «La Turchia continuerà a sostenere la causa palestinese, a stare al fianco dei fratelli palestinesi e a proteggere la dignità di Gerusalemme», ha promesso Erdogan, secondo il suo ufficio.